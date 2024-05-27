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Продлится ли магнитная буря в понедельник 27 мая?

Продлится ли магнитная буря в понедельник 27 мая?

По прогнозам астросиноптиков, сегодня, в понедельник, 27 мая 2024 года, возможны периоды штормовой космической погоды. Так что метеозависимым людям следует готовиться к магнитной буре, которая, впрочем, обещает быть умеренной.

Магнитные бури: ближайший прогноз

По сообщению Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне, а солнечная активность вероятно, будет низкой.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на этот день «периоды штормовой космической погоды».

По прогнозам, последний в мае этого года всплеск солнечной энергии ожидается 28 и 29 мая, а последние дни месяца будут более или менее спокойными. А вот июнь может начаться со слабой магнитной бури, которая ожидается примерно 1-3 числа.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

По мнению некоторых ученых, магнитные бури влияют не только на связь, системы космической навигации и т.д., но и на наше самочувствие. Наиболее подвержены их влиянию люди с болезнями сердца, гипер- и гипотоники.

Также в дни геомагнитных волнений мы можем чувствовать мигрень, головную боль, бессонницу, учащенное сердцебиение, перепады давления.

Чтобы максимально снизить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, можно соблюдать в эти дни несложные правила:

  • откажитесь или хотя бы сократите употребление алкоголя и кофе;
  • не курите;
  • не подвергайте свой организм повышенным физическим нагрузкам и не посещайте сауну/баню, чтобы не провоцировать скачки давления;
  • соблюдайте баланс работы и отдыха;
  • питайтесь сбалансировано и пейте достаточно воды;
  • ограничьте стрессовые факторы;
  • для облегчения самочувствия можно попробовать контрастный душ.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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