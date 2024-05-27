Продлится ли магнитная буря в понедельник 27 мая?

По прогнозам астросиноптиков, сегодня, в понедельник, 27 мая 2024 года, возможны периоды штормовой космической погоды. Так что метеозависимым людям следует готовиться к магнитной буре, которая, впрочем, обещает быть умеренной.
Магнитные бури: ближайший прогноз
По сообщению Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне, а солнечная активность вероятно, будет низкой.
А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на этот день «периоды штормовой космической погоды».
По прогнозам, последний в мае этого года всплеск солнечной энергии ожидается 28 и 29 мая, а последние дни месяца будут более или менее спокойными. А вот июнь может начаться со слабой магнитной бури, которая ожидается примерно 1-3 числа.
Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья
По мнению некоторых ученых, магнитные бури влияют не только на связь, системы космической навигации и т.д., но и на наше самочувствие. Наиболее подвержены их влиянию люди с болезнями сердца, гипер- и гипотоники.
Также в дни геомагнитных волнений мы можем чувствовать мигрень, головную боль, бессонницу, учащенное сердцебиение, перепады давления.
Чтобы максимально снизить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, можно соблюдать в эти дни несложные правила:
- откажитесь или хотя бы сократите употребление алкоголя и кофе;
- не курите;
- не подвергайте свой организм повышенным физическим нагрузкам и не посещайте сауну/баню, чтобы не провоцировать скачки давления;
- соблюдайте баланс работы и отдыха;
- питайтесь сбалансировано и пейте достаточно воды;
- ограничьте стрессовые факторы;
- для облегчения самочувствия можно попробовать контрастный душ.