Продлится ли магнитная буря в понедельник 27 мая?

Магнитные бури: ближайший прогноз

По сообщению Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне, а солнечная активность вероятно, будет низкой.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на этот день «периоды штормовой космической погоды».

По прогнозам, последний в мае этого года всплеск солнечной энергии ожидается 28 и 29 мая, а последние дни месяца будут более или менее спокойными. А вот июнь может начаться со слабой магнитной бури, которая ожидается примерно 1-3 числа.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

По мнению некоторых ученых, магнитные бури влияют не только на связь, системы космической навигации и т.д., но и на наше самочувствие. Наиболее подвержены их влиянию люди с болезнями сердца, гипер- и гипотоники.

Также в дни геомагнитных волнений мы можем чувствовать мигрень, головную боль, бессонницу, учащенное сердцебиение, перепады давления.

Чтобы максимально снизить влияние магнитных бурь на свое самочувствие, можно соблюдать в эти дни несложные правила: