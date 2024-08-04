Чи чекати відключень світла у понеділок, 5 серпня?

«Завтра, 5 серпня, заходи обмеження споживання заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть», – повідомили в компанії.

У той же час споживачів просять по можливості користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00 години, коли виробляється більше електроенергії.

У разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування відключень буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, після спаду аномальної спеки та виведення з ремонту двох блоків АЕС ситуація з електропостачанням в Україні значно покращилася.

За прогнозами, протягом наступних трьох місяців обмеження споживання, якщо і будуть, то мінімальними.