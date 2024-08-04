Ждать ли отключений света в понедельник, 5 августа?

«Завтра, 5 августа, меры ограничения потребления применяться не будут», — сообщили в компании.

В то же время потребителей просят по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00 часов, когда вырабатывается больше электроэнергии.

В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении отключений будет сообщено дополнительно.

Напомним, после спада аномальной жары и вывода из ремонта двух блоков АЭС, ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась.

По прогнозам, в течение следующих трех месяцев ограничения потребления, если и будут, то минимальными.