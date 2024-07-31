Чи чекати відключень світла у перший день серпня?

При цьому компанії додали: у разі зміни ситуації в енергосистемі повідомлять про це додатково.

З метою економії українців закликають користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00 – саме в цей період виробляється більше електроенергії.

Раніше радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні значно покращала і наступні три місяці обмеження споживання, якщо й будуть, то мінімальними. Причиною покращення ситуації стали спад аномальної спеки та виведення з ремонту двох блоків АЕС.

У той же час нагадаємо, що через планові роботи сьогодні, 31 липня, деякі одесити залишилися без світла до вечора.