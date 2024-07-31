Ждать ли отключений света в первый день августа?

При этом в компании добавили: в случае изменения ситуации в энергосистеме сообщат об этом дополнительно.

С целью экономии украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00 – именно в этот период производится больше электроэнергии.

Ранее советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил, что ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась и следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными. Причиной улучшения ситуации стали спад аномальной жары и вывод из ремонта двух блоков АЭС.

В то же время напомним, что из-за плановых работ сегодня, 31 июля, некоторые одесситы остались без света до вечера.