Планові відключення: де і до скількох в Одесі не буде світла 31 липня

Планові відключення: де і до скількох в Одесі не буде світла 31 липня

У середу, 31 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити до вечора залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Інглезі, 12-18,
  • Є.Чикаленко ( Ак. Вільямса), 70-76,
  • Космонавтів, 17-68,
  • Г.Петрова, 1-27,
  • пров. Вишневського, 13/1,
  • Варненська, 6-15,
  • І. та Ю. Лип, 13-41.

Роботи до 19.00:

  • Симоненка, 62.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • 9-а,10-а,11-а,12-а лінія на ж/м, 4-18,
  • Керченська, 101-131,
  • пров. 2й Керченський, 11.

Роботи до 19.00:

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
  • Кап. Кузнєцова, 92-102,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 1-81,
  • Ринкова, 7,
  • 2-а, 3-я, 7-а Пересипська,
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський,
  • Локомотивна, 1-27, С.Палія, 111.

Роботи до 20.00:

  • Висоцького, 1-11,
    С.Палія, 109.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Бреуса, 4-88,
  • Композитора Бортнянського  (Кристаловського), 1-26,
  • Мальовнича (Скворцова), 24-51,
  • Малиновського, 79-152,
  • пров. Фруктовий, 1-11,
  • Зелена, 1-42,
  • Авіаційна, 38-58,
  • пров. Пілотний, 2-9,
  • Гранатна, 1-25,
  • Бабаджаняна, 30-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
  • Спартаківська, 1-63,
  • пров.Гранатний, 2-8,
  • пров.Кордонний, 1-35,
  • пров.Малиновський, 7,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Кордонна, 3-38,
  • Текстильників, 1-14,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • пров. Парашутний, 1-26,
  • пров. Спартаківський, 1-33,
  • Квітнева, 1-19,
  • С.Ріхтера, 8-42,
  • Сільська, 7-34,
  • Тіниста, 9/12,
  • Туристська, 1-19,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
  • Т.Тесс, 60а,
  • пров. Туристський, 2-12.
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