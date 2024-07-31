Планові відключення: де і до скількох в Одесі не буде світла 31 липня

У середу, 31 липня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити до вечора залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Інглезі, 12-18,
- Є.Чикаленко ( Ак. Вільямса), 70-76,
- Космонавтів, 17-68,
- Г.Петрова, 1-27,
- пров. Вишневського, 13/1,
- Варненська, 6-15,
- І. та Ю. Лип, 13-41.
Роботи до 19.00:
- Симоненка, 62.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- 9-а,10-а,11-а,12-а лінія на ж/м, 4-18,
- Керченська, 101-131,
- пров. 2й Керченський, 11.
Роботи до 19.00:
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103,
- Кап. Кузнєцова, 92-102,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 1-81,
- Ринкова, 7,
- 2-а, 3-я, 7-а Пересипська,
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й,13й Чорноморський,
- Локомотивна, 1-27, С.Палія, 111.
Роботи до 20.00:
- Висоцького, 1-11,
С.Палія, 109.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Бреуса, 4-88,
- Композитора Бортнянського (Кристаловського), 1-26,
- Мальовнича (Скворцова), 24-51,
- Малиновського, 79-152,
- пров. Фруктовий, 1-11,
- Зелена, 1-42,
- Авіаційна, 38-58,
- пров. Пілотний, 2-9,
- Гранатна, 1-25,
- Бабаджаняна, 30-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-30,
- Спартаківська, 1-63,
- пров.Гранатний, 2-8,
- пров.Кордонний, 1-35,
- пров.Малиновський, 7,
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Ференца Ліста (Єліна),
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79,
- пров. Короткий, 2-4,
- Кордонна, 3-38,
- Текстильників, 1-14,
- пров. Мостовий, 1-4,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- пров. Парашутний, 1-26,
- пров. Спартаківський, 1-33,
- Квітнева, 1-19,
- С.Ріхтера, 8-42,
- Сільська, 7-34,
- Тіниста, 9/12,
- Туристська, 1-19,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2-10,
- Т.Тесс, 60а,
- пров. Туристський, 2-12.