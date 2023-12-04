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Чи чекати магнітну бурю 4 грудня – прогноз космічної погоди

Чи чекати магнітну бурю 4 грудня – прогноз космічної погоди

Першого дня останнього місяця 2023 року на Землю обрушилася досить потужна магнітна буря. Її відлуння може відчуватися і сьогодні, в понеділок, 4 грудня.

За інформацією фахівців із космічної погоди Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні сильної магнітної бурі не передбачається, проте можливі окремі збурені періоди.

А за даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень США, геомагнітне поле буде збудженим 5-7 і 12-13 грудня. Слабкі магнітні бурі на Землі очікуються 18-20 і 22-23 грудня.

Втім, варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути не точним і може змінитися, адже останнім часом Сонце часто підносить ученим сюрпризи.

Магнітні бурі: як вони впливають на людей

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце.

Магнітні бурі можуть викликати перебої у роботі зв’язку, і навіть впливати на самопочуття метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Варто зазначити, що до магнітних бурей особливо чутливі і люди похилого віку, вагітні жінки, а також ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Крім того, магнітні бурі впливають і на якість сну у людей. Вони можуть відчувати безсоння або навпаки поверхневий і тривожний сон.

Як зберегти здоров’я в дні магнітних бур

Для того, щоб мінімізувати вплив геомагнітних штормів на наше здоров’я, слід дотримуватись таких рекомендацій:

  • займатися помірною фізичною активністю;
  • підтримувати здоровий режим харчування, обмеживши споживання гострого та жирного;
  • намагатися більше відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • хоча б на якийсь час утриматися від алкоголю;
  • по можливості уникати стресових ситуацій;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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