Ждать ли магнитную бурю 4 декабря – прогноз космической погоды

По информации специалистов по космической погоде Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня сильной магнитной бури не предвидится, однако возможны отдельные возмущенные периоды.

А по данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, геомагнитное поле будет возбужденным 5-7 и 12-13 декабря. Слабые магнитные бури на Земле ожидаются 18-20 и 22-23 декабря.

Впрочем, стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным и еще может измениться, ведь в последнее время Солнце часто преподносит ученым сюрпризы.

Магнитные бури: как они влияют на людей

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны и пожилые люди, беременные женщины, а также те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Кроме того, магнитные бури влияют и на качество сна у людей. Они могут испытывать бессонницу или же наоборот поверхностный и тревожный сон.

Как уберечь здоровье в дни магнитных бурь

Для того, чтобы минимизировать влияние геомагнитных штормов на наше здоровье, следует придерживаться таких рекомендаций:

заниматься умеренной физической активностью;

поддерживать здоровый режим питания, ограничив потребление острого и жирного;

стараться больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

хотя бы на время воздержаться от алкоголя;

по возможности избегать стрессовых ситуаций;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.