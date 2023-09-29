Чи чекати магнітних бур наприкінці вересня?

У п’ятницю, 29 вересня, спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну обстановку.

Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

Відчутні магнітні бурі очікуються 1 жовтня.

Магнітна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Під час геомагнітних бур людина може відчувати:

• головний біль;

• прискорене серцебиття;

• безсоння;

• загальне нездужання;

• підвищення чи зниження кров’яного тиску.

Як покращити свій стан під час магнітних бур

У ці дні бажано знизити фізичні та психологічні навантаження, уникати сварок. Контролюйте кров’яний тиск. Носіть із собою ліки від головного болю. Пийте багато води, відмовтеся від жирної їжі та алкоголю. Поліпшити самопочуття допоможуть прогулянки на відкритому повітрі, контрастний душ.