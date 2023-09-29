Ожидать ли магнитных бурь в конце сентября?

В пятницу, 29 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Ощутимые магнитные бури ожидаются 1 октября.

Магнитная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Во время геомагнитных бурь человек может ощущать:

• головную боль;

• учащенное сердцебиение;

• бессонницу;

• общее недомогание;

• повышение или понижение кровяного давления.

Как улучшить свое состояние во время магнитных бурь

В эти дни желательно снизить физические и психологические нагрузки, избегать ссор. Контролируйте кровяное давление. Носите с собой лекарство от головной боли. Пейте много воды, откажитесь от жирной пищи и алкоголя. Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ.