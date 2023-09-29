Новости Одессы и Одесской области

Ожидать ли магнитных бурь в конце сентября?

Ожидать ли магнитных бурь в конце сентября?

В пятницу, 29 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Ощутимые магнитные бури ожидаются 1 октября.

Магнитная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Во время геомагнитных бурь человек может ощущать:
• головную боль;
• учащенное сердцебиение;
• бессонницу;
• общее недомогание;
• повышение или понижение кровяного давления.

Как улучшить свое состояние во время магнитных бурь

В эти дни желательно снизить физические и психологические нагрузки, избегать ссор. Контролируйте кровяное давление. Носите с собой лекарство от головной боли. Пейте много воды, откажитесь от жирной пищи и алкоголя. Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Магнитные бури: прогноз на 28 сентября
    Магнитные бури: прогноз на 28 сентября

    В четверг, 28 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: будет ли штормить 26 сентября?
    Магнитные бури: будет ли штормить 26 сентября?

    Во вторник, 26 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?
    Магнитные бури 25 сентября: понедельник будет неспокойным?

    Специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США информируют: сегодня, в понедельник, 25 сентября 2023 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будет ли магнитная буря 24 сентября: прогноз астросиноптиков
    Будет ли магнитная буря 24 сентября: прогноз астросиноптиков

    По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность, а значит, может «заштормить», и к этому должны быть готовы метеозависимые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: какой прогноз на 23 сентября
    Магнитные бури: какой прогноз на 23 сентября

    В субботу, 23 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить