Быть ли магнитной буре в воскресенье, 7 июля: прогноз

Как информируют специалисты Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 7 июля 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается: за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне – произошло 9 небольших вспышек, которые практически не влияют на Землю.

По предварительным прогнозам, сильная магнитная буря возможна 10 июля, а вот 14-16 июля буря будет слабой.

Отметим, что в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать ухудшение сна или настроения, а также головные боли, головокружение, повышение или снижение артериального давления, ухудшение сна. Могут обостриться хронические заболевания. В то же время большинство людей не испытывают никаких негативных эффектов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.