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Чи будуть магнітні бурі 14 червня: прогноз

Чи будуть магнітні бурі 14 червня: прогноз

Сьогодні, 14 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталося п’ять спалахів, які практично не впливають на Землю.

Про це повідомляють в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

За прогнозами, небезпечним у плані магнітних бур може стати період з 18 по 24 червня. Достатньо потужної бурі очікують 20 червня.

Магнітні бурі: що це?

Магнітна буря – природне періодичне явище, що виникає у результаті збурення магнітного поля Землі. Вплив на магнітосферу нашої планети здійснює Сонце.

У середньому магнітна буря триває від 2 до 5 днів. Під її впливом на Землі можуть змінюватися тиск і температура повітря, а внаслідок того, що корональна маса проникає в атмосферу та взаємодіє з молекулами повітря, можуть утворитися полярні сяйва.

Як захиститися від магнітних бур

Щоб пережити магнітні бурі та захистити здоров’я, у небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:

  • правильно харчуватися: відмовитися від занадто жирної їжі та фастфуду, віддаючи перевагу сезонним овочам та фруктам;
  • пити більше звичайної чистої води чи трав’яного чаю;
  • не вживати алкоголь та нікотин;
  • більше відпочивати та висипатися;
  • по можливості уникати стресових ситуацій (хоча в цей непростий час це може бути непросто), зберігати позитивний настрій;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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