Будут ли магнитные бури 14 июня: прогноз

Сегодня, 14 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек которые практически не оказывают влияния на Землю.
Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
По прогнозам, опасным в плане магнитных бурь может стать период с 18 по 24 июня. Достаточно мощную бурю ожидают 20 июня.
Магнитные бури: что это?
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Под ее воздействием на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы пережить магнитные бури и защитить здоровье, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- правильно питаться: отказаться от слишком жирной пищи и фастфуда, отдавая предпочтение сезонным овощам и фруктам;
- пить больше обычной чистой воды или травяного чая;
- не употреблять алкоголем и никотином;
- больше отдыхать и высыпаться;
- по возможности избегать стрессовых ситуаций (хотя в нынешнее непростое время это может быть непросто), сохранять позитивный настрой;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.