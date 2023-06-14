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Будут ли магнитные бури 14 июня: прогноз

Будут ли магнитные бури 14 июня: прогноз

Сегодня, 14 июня, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек которые практически не оказывают влияния на Землю.

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам, опасным в плане магнитных бурь может стать период с 18 по 24 июня. Достаточно мощную бурю ожидают 20 июня.

Магнитные бури: что это?

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Под ее воздействием на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы пережить магнитные бури и защитить здоровье, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • правильно питаться: отказаться от слишком жирной пищи и фастфуда, отдавая предпочтение сезонным овощам и фруктам;
  • пить больше обычной чистой воды или травяного чая;
  • не употреблять алкоголем и никотином;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • по возможности избегать стрессовых ситуаций (хотя в нынешнее непростое время это может быть непросто), сохранять позитивный настрой;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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