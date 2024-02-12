Чи будуть магнітні бурі 12 лютого: прогноз

А ось сьогодні, у понеділок, 12 лютого 2024 року, суттєвих магнітних бур не очікується.

«Спокійна геомагнітна обстановка», – повідомляють із цього приводу фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Попередньо досить сильна магнітна буря можлива в період з 16 по 18 лютого, а також наприкінці місяця – орієнтовно 25-26 лютого.

При цьому важливо пам’ятати, що протягом місяця прогноз магнітних бур може змінюватись, адже заздалегідь передбачити активність Сонця на такий тривалий період дуже складно.

Найчастіше на магнітні бурі реагують люди похилого віку і ті, хто страждає від хронічних захворювань. У такі дні у них можуть виникати головні болі, запаморочення, нудота, біль у спині та м’язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння. А у людей, які раніше не відчували на собі вплив магнітних бур, здоров’я може погіршитися незначно або такі дні пройдуть непомітно.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, необхідно нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.