Чи буде сильною магнітна буря сьогодні, 17 серпня

Такі дані опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин – у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Проте серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість. У більшості людей бурі проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок. Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю, більше часу проводити на свіжому повітрі.

Якщо ж ваше самопочуття сильно погіршилося, зверніться до лікаря.