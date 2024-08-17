Новости Одессы и Одесской области

Будет ли сильной магнитная буря сегодня, 17 августа

Будет ли сильной магнитная буря сегодня, 17 августа

В субботу, 17 августа, ожидаются небольшие магнитные волнения, которые уже в воскресенье, 18 августа, перерастут в магнитную бурю.

Такие данные опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость. У большинства людей бури проходят без серьезных последствий для здоровья.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя, больше времени проводить на свежем воздухе.

Если же ваше самочувствие сильно ухудшилось, обратитесь к врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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