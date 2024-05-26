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Чи буде сильною магнітна буря 26 травня?

Чи буде сильною магнітна буря 26 травня?

Через підвищену сонячну активність травень цього року виявився дуже багатим на досить сильні магнітні бурі. Чергова така буря очікується і сьогодні, в неділю, 26 травня 2024 року.

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні магнітосфера Землі перебуватиме в неспокійному стані, а значить можлива незначна магнітна буря.

Як зазначають фахівці, протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні, але за добу на Сонці сталося 6 спалахів, здатних вплинути на Землю.

Нагадаємо, магнітні бурі виникають через коливання магнітного поля Землі, спричинені викидами сонячної енергії. Вони можуть впливати на роботу електромереж, супутників та систем зв’язку.

Вплив магнітних бур на організм людини остаточно не вивчено. Деякі люди зазнають погіршення самопочуття під час магнітних бур, тоді як інші не помічають жодних змін.

До потенційних симптомів магнітних бур належать:

  • головний біль, запаморочення;
  • нудота;
  • втома;
  • розлади сну;
  • дратівливість;
  • тривожність;
  • болі в м’язах та суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Щоб убезпечити свій організм від негативного впливу бур:

  • дотримуйтесь здорового способу життя, наприклад, налагодьте збалансоване харчування;
  • знайдіть час для регулярних фізичних вправ;
  • досить спіть;
  • уникайте стресу;
  • пийте багато рідини, але обмежте вживання кофеїну та алкоголю.
  • у разі серйозних симптомів нездужання, проконсультуйтеся з лікарем.
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