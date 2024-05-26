Будет ли сильной магнитная буря 26 мая?

Из-за повышенной солнечной активности май этого года оказался весьма богатым на достаточно сильные магнитные бури. Очередная такая буря ожидается и сегодня, в воскресенье, 26 мая 2024 года.
По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а значит возможна незначительная магнитная буря.
Как отмечают специалисты, в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на умеренном уровне, но за сутки на Солнце произошло 6 вспышек, способных оказать влияние на Землю.
Напомним, магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.
Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.
К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:
- головная боль, головокружение;
- тошнота;
- усталость;
- расстройства сна;
- раздражительность;
- тревожность;
- боли в мышцах и суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Чтобы обезопасить свой организм от негативного влияния бурь:
- придерживайтесь здорового образа жизни, например, наладьте сбалансированное питание;
- найдите время для регулярных физических упражнений;
- достаточно спите;
- избегайте стресса;
- пейте много жидкости, но ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
- В случае возникновения серьезных симптомов недомогания, проконсультируйтесь с врачом.