Будет ли сильной магнитная буря 26 мая?

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а значит возможна незначительная магнитная буря.

Как отмечают специалисты, в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на умеренном уровне, но за сутки на Солнце произошло 6 вспышек, способных оказать влияние на Землю.

Напомним, магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.

Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.

К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:

головная боль, головокружение;

тошнота;

усталость;

расстройства сна;

раздражительность;

тревожность;

боли в мышцах и суставах;

обострение хронических заболеваний.

Чтобы обезопасить свой организм от негативного влияния бурь: