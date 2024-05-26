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Будет ли сильной магнитная буря 26 мая?

Будет ли сильной магнитная буря 26 мая?

Из-за повышенной солнечной активности май этого года оказался весьма богатым на достаточно сильные магнитные бури. Очередная такая буря ожидается и сегодня, в воскресенье, 26 мая 2024 года.

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня магнитосфера Земли будет находиться в неспокойном состоянии, а значит возможна незначительная магнитная буря.

Как отмечают специалисты, в течение последних 24 часов солнечная активность находилась на умеренном уровне, но за сутки на Солнце произошло 6 вспышек, способных оказать влияние на Землю.

Напомним, магнитные бури возникают из-за колебаний магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии. Они могут влиять на работу электросетей, спутников и систем связи.

Влияние магнитных бурь на организм человека до конца не изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, тогда как другие не замечают никаких изменений.

К потенциальным симптомам магнитных бурь относятся:

  • головная боль, головокружение;
  • тошнота;
  • усталость;
  • расстройства сна;
  • раздражительность;
  • тревожность;
  • боли в мышцах и суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Чтобы обезопасить свой организм от негативного влияния бурь:

  • придерживайтесь здорового образа жизни, например, наладьте сбалансированное питание;
  • найдите время для регулярных физических упражнений;
  • достаточно спите;
  • избегайте стресса;
  • пейте много жидкости, но ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
  • В случае возникновения серьезных симптомов недомогания, проконсультируйтесь с врачом.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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