Чи буде магнітна буря 8 жовтня: прогноз

Як прогнозують працівники сонячних станцій, у жовтні 2023 року Землю кілька разів накриють слабкі, але тривалі магнітні бурі. Але сьогоднішній день обіцяє бути спокійним – геомагнітного «шторму» не передбачається.

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у неділю, 8 жовтня 2023 року, очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Попередньо, невеликі збурення геомагнітного поля можливі 13-15 жовтня та 23-26 жовтня. А магнітна буря 29-30 жовтня, як очікується, буде середньої потужності.

При цьому варто звернути увагу на те, що протягом місяця прогноз може змінитися, оскільки передбачити поведінку Сонця за тривалий період складно.

Також зазначимо, що вплив магнітних бур на здоров’я людей мало вивчений вченими. Деякі дослідження вказують на те, що під час бур неприємні симптоми переживають багато метеозалежних людей. Але інші експерименти свідчать, що наслідки бур відчувають лише космонавти і пілоти.

Незважаючи на розбіжності серед учених, багато людей скаржаться на погіршення самопочуття в такі дні. Серед тих, хто відчуває вплив бур найчастіше, виділяються метеочутливі та літні люди, вагітні жінки, а також люди, які страждають на хронічні захворювання.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:

заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;

пам’ятати про здоровий спосіб життя: гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;

повноцінно відпочивати та спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);

пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.