Будет ли магнитная буря 8 октября: прогноз

Как прогнозируют работники солнечных станций, в октябре 2023 года Землю несколько раз накроют слабые, но продолжительные магнитные бури. Но сегодняшний день обещает быть спокойным – геомагнитного «шторма» не предвидится.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в воскресенье, 8 октября 2023 года, ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Предварительно, небольшие возмущения геомагнитного поля возможны 13-15 октября и 23-26 октября. А магнитная буря 29-30 октября, как ожидается, будет средней мощности.

При этом стоит обратить внимание, что в течение месяца прогноз может измениться, поскольку предугадать поведение Солнца за длительный период сложно.

Также отметим, что влияние магнитных бурь на здоровье людей мало изучено учеными. Некоторые исследования указывают на то, что во время бурь неприятные симптомы переживают многие метеозависимые люди. Но другие эксперименты свидетельствуют о том, что последствия бурь ощущают лишь космонавты и пилоты.

Не смотря на разногласия среди ученых, множество людей жалуются на ухудшение самочувствия в такие дни. Среди тех, кто чувствует влияние бурь чаще всего, выделяются метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.