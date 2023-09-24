Чи буде магнітна буря 24 вересня: прогноз астросиноптиків

За даними Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 24 вересня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність, а отже, може «заштормити», і до цього мають бути готові метеозалежні люди, а також ті, хто має хронічні захворювання .

Водночас, згідно з прогнозами астросиноптиків, остання сильна магнітна буря цього місяця ще попереду: орієнтовно на неї слід очікувати 26-28 вересня.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та здоров’я деяких людей.

У дні магнітних бур багато хто з нас може почуватися незадовільно. Серед симптомів можуть бути:

головний біль;

нудота;

біль у животі та спині;

підвищений тиск;

сонливість або безсоння;

загострення хронічних захворювань.

У той же час надто сильно «накручувати» себе під час магнітних бур не варто: більшість таких явищ не становлять серйозної загрози для людей.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.

У період магнітних бур можна пропитати заспокійливі трав’яні настоянки або додати в чай. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

Людям, які мають хронічні захворювання, слід придбати препарати, які допоможуть підтримати нормальний стан організму.