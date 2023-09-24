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Будет ли магнитная буря 24 сентября: прогноз астросиноптиков

Будет ли магнитная буря 24 сентября: прогноз астросиноптиков

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 24 сентября 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность, а значит, может «заштормить», и к этому должны быть готовы метеозависимые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания.

В то же время, согласно прогнозам астросиноптиков, последняя сильная магнитная буря этого месяца еще впереди: ориентировочно ее следует ожидать 26-28 сентября.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье некоторых людей.

В дни магнитных бурь многие из нас могут чувствовать себя неудовлетворительно. Среди симптомов могут быть:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • боль в области живота и спины;
  • повышенное давление;
  • сонливость или бессонница;
  • обострение хронических заболеваний.

В то же время слишком сильно «накручивать» себя во время магнитных бурь не стоит: большинство таких явлений не представляют серьезной угрозы для людей.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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