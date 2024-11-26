Чи болітиме голова: прогноз магнітних бур на 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
У вівторок, 26 листопада, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Такий прогноз надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA і сайт Meteoprog.UA.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
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Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.
Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.
Чого не можна робити в період магнітних бур
- Намагайтеся уникати фізичних навантажень, особливо якщо ви відчуваєте посилення метеозалежних симптомів;
- Не нехтуйте тривожними симптомами: якщо ви хоч трохи відчуваєте загострення хронічних захворювань, то постарайтеся відразу його усунути або зверніться до лікаря;
- Емоційний стан у ці дні може бути нестабільним, тому намагайтеся зберігати спокій та уникайте ситуацій, які можуть призвести до конфліктів;
- Не зловживайте кавою, алкоголем та іншими стимуляторами. У період магнітної бурі ваша реакція на них може бути чутливішою, і це може посилити негативні ефекти.