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Будет ли болеть голова: прогноз магнитных бурь на 26 ноября

Будет ли болеть голова: прогноз магнитных бурь на 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Во вторник, 26 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Такой прогноз предоставляет Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA и сайт Meteoprog.UA.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

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Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

Чего нельзя делать в период магнитных бурь

  • Стремитесь избегать физических нагрузок, особенно если вы чувствуете усиление метеозависимых симптомов;
  • Не пренебрегайте тревожными симптомами: если вы хоть немного чувствуете обострение хронических заболеваний, то постарайтесь сразу же его устранить или обратитесь к врачу;
  • Эмоциональное состояние в эти дни может быть нестабильным, поэтому старайтесь сохранять спокойствие и избегайте ситуаций, которые могут привести к конфликтам;
  • Не злоупотребляйте кофе, алкоголем и другими стимуляторами. В период магнитной бури ваша реакция на них может быть более чувствительной, и это может усилить негативные эффекты.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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