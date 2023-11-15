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Через впале дерево в Одесі не ходять два трамваї

Через впале дерево в Одесі не ходять два трамваї

Одесити сьогодні, 15 листопада, можуть не дочекатися двох трамваїв – 7-го та 13-го. На Люстдорфській дорозі дерево впало на електродроти.

Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

За словами очевидців, рух трамваїв паралізований, всі вони стоять уздовж Люстдорфської дороги через дерево, що впало, недалеко від зупинки “Вул. Чернишевського”. Дерево впало прямо на дроти й висить у повітрі.

трамвай

Нагадаємо, останнім часом це не перша зупинка трамваїв на цьому маршруті. Нещодавно Одеське життя писало, що на Люстдорфській дорозі зупинилися всі трамваї. Причина – автомобіль в’їхав у трамвай.

Тоді сталася аварія між автомобілем та трамваєм №7. І рух трамваїв було паралізовано на кілька годин. У бік центру стоять близько десятка одиниць електротранспорту.

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