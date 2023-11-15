Из-за упавшего дерева в Одессе не ходят два трамвая

Одесситы сегодня, 15 ноября, могут не дождаться двух трамваев — 7-го и 13-го. На Люстдорфской дороге упало дерево на электропровода.
Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.
По словам очевидцев, движение трамваев парализовано, все они стоят вдоль Люстдорфской дороги из-за упавшего дерева недалеко от остановки “Ул. Чернышевского”. Дерево упало прямо на провода и висит в воздухе.
Напомним, за последнее время это не первая остановка трамваев на этом маршруте. Недавно “Одесская жизнь” писала, что на Люстдорфской дороге остановились все трамваи. Причина — автомобиль въехал в трамвай.
Тогда произошла авария между автомобилем и трамваем №7. И движение трамваев было парализовано на несколько часов. В сторону центра стоят около десятка единиц электротранспорта.
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