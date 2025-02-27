Отопление в доме, холодные батареи
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Про це інформують у своєму Телеграм-каналі житлово-комунальні служби Одеси.

Без опалення залишилися мешканці наступних адрес:

  • вул. Манежна, 20, 20/3, 24, 22, 26, 28, 2;
  • вул. Мечникова, 6а, 4, 6;
  • провулок Олекси Воропая, 11,13;
  • Ольгієвський узвіз, 8, 8а, 10, 5;
  • провулок Сеченова, 11;
  • вул. Скиданівська, 5, 7, 7а;
  • вул. Старопортофранківська, 6, 8, 12, 14;
  • вул. Балківська, 7а, 7, 9.

Відновити теплопостачання планується орієнтовно завтра, 28 лютого, до 20:00 години.

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