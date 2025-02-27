Отопление в доме, холодные батареи
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Об этом информируют в своем Телеграм-канале жилищно-коммунальные службы Одессы.

Без отопления остались жители следующих адресов:

  • ул. Манежная, 20, 20/3, 24, 22, 26, 28, 2;
  • ул. Мечникова, 6а, 4, 6;
  • переулок Олексы Воропая, 11,13;
  • Ольгиевский спуск, 8, 8а, 10, 5;
  • переулок Сеченова, 11;
  • ул. Скидановская, 5, 7, 7а;
  • ул. Старопортофранковская, 6, 8, 12, 14;
  • ул. Балковская, 7а, 7, 9.

Восстановить теплоснабжение планируется ориентировочно завтра, 28 февраля, до 20:00 часов.

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