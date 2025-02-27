Об этом информируют в своем Телеграм-канале жилищно-коммунальные службы Одессы.
Без отопления остались жители следующих адресов:
- ул. Манежная, 20, 20/3, 24, 22, 26, 28, 2;
- ул. Мечникова, 6а, 4, 6;
- переулок Олексы Воропая, 11,13;
- Ольгиевский спуск, 8, 8а, 10, 5;
- переулок Сеченова, 11;
- ул. Скидановская, 5, 7, 7а;
- ул. Старопортофранковская, 6, 8, 12, 14;
- ул. Балковская, 7а, 7, 9.
Восстановить теплоснабжение планируется ориентировочно завтра, 28 февраля, до 20:00 часов.
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