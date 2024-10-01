Частину Одеси знеструмлено: адреси, де 1 жовтня світла не буде весь день

У вівторок, 1 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть день без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
- Фахова (4-а лінія 8 березня),
- Бондарна (5-а лінія 8 березня),
- 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
- Аграрна,
- В’ячеслава Кирилова,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Головна,
- Горбиста,
- Долинська,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Дзвінка,
- Закарпатська,
- Кавказька,
- Кар’єрна,
- Каришковського,
- Локомотивна,
- Посівна,
- Прокатна,
- Ринкова, 7,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
- Волова площа (пл. Мічурина),
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
- Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
- Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
- Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
- Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня),
- Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
- Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
- Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),
- Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
- Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
- вул. Лютнева,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий,
- вул. Флотська,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотський,
- Балтська дорога,
- пров.
- 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський,
- пров. Асєєва,
- пров. Баркасний,
- пров. Савранський (Більшовицький),
- Бориса Кифоренка,
- пров. Ігоря Кисельова,
- пров. Кавказький,
- пров. Навігаційний,
- пров. Неплія,
- пров. Олега Андрійця,
- пров. Олега Стороженка,
- пров. Олександра Пресича,
- Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,
- Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.