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Частину Одеси знеструмлено: адреси, де 1 жовтня світла не буде весь день

Частину Одеси знеструмлено: адреси, де 1 жовтня світла не буде весь день

У вівторок, 1 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити проведуть день без світла.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
  • Килимова (2-а лінія 8 березня),
  • Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
  • Фахова (4-а лінія 8 березня),
  • Бондарна (5-а лінія 8 березня),
  • 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська,
  • Аграрна,
  • В’ячеслава Кирилова,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Головна,
  • Горбиста,
  • Долинська,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Дзвінка,
  • Закарпатська,
  • Кавказька,
  • Кар’єрна,
  • Каришковського,
  • Локомотивна,
  • Посівна,
  • Прокатна,
  • Ринкова, 7,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
  • Волова площа (пл. Мічурина),
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський,
  • Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
  • Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня),
  • Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
  • Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),
  • Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
  • вул. Лютнева,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий,
  • вул. Флотська,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотський,
  • Балтська дорога,
  • пров.
  • 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтський,
  • пров. Асєєва,
  • пров. Баркасний,
  • пров. Савранський (Більшовицький),
  • Бориса Кифоренка,
  • пров. Ігоря Кисельова,
  • пров. Кавказький,
  • пров. Навігаційний,
  • пров. Неплія,
  • пров. Олега Андрійця,
  • пров. Олега Стороженка,
  • пров. Олександра Пресича,
  • Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Ак.Корольова, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,
  • Чикаленко(Ак. Вільямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.
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