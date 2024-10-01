Часть Одессы обесточена: адреса, где 1 октября света не будет весь день

Во вторник, 1 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- Метизная (1-я линия 8 марта),
- Ковровая (2-я линия 8 марта),
- Гобеленова (3-я линия 8 марта),
- Фаховая (4-я линия 8 марта),
- Бондарная (5-я линия 8 марта),
- 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
- Аграрная,
- Вячеслава Кириллова,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
- Главная, Горбистая,
- Долинская,
- Жевахова,
- Жевахова гора,
- Звонкая,
- Закарпатская,
- Кавказская,
- Карьерная,
- Карышковского,
- Локомотивная,
- Посевная,
- Прокатная,
- Рыночная, 7,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
- Волова площадь (пл. Мичурина),
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
- Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
- Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта),
- Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта),
- Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта),
- Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта),
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
- Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
- ул. Февральская,
- пер. 1-й, 2-й Февральский,
- ул. Флотская,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотский,
- Балтская дорога,
- пер.2-й й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский,
- переулок Асеева,
- переулок Баркасный,
- переулок Савранский ( Большевицкий),
- Бориса Кифоренко,
- переулок. Игоря Киселева,
- переулок Кавказский,
- переулок Навигационный,
- переулок Неплия,
- переулок Олега Андрийца,
- переулок Олега Стороженко,
- переулок Александра Пресича,
- Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Ак.Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,
- Чикаленко (Ак. Вильямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.