Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы обесточена: адреса, где 1 октября света не будет весь день

Часть Одессы обесточена: адреса, где 1 октября света не будет весь день

Во вторник, 1 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы проведут день без света.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • Метизная (1-я линия 8 марта),
  • Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • Гобеленова (3-я линия 8 марта),
  • Фаховая (4-я линия 8 марта),
  • Бондарная (5-я линия 8 марта),
  • 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская,
  • Аграрная,
  • Вячеслава Кириллова,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта),
  • Главная, Горбистая,
  • Долинская,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора,
  • Звонкая,
  • Закарпатская,
  • Кавказская,
  • Карьерная,
  • Карышковского,
  • Локомотивная,
  • Посевная,
  • Прокатная,
  • Рыночная, 7,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
  • Волова площадь (пл. Мичурина),
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пер. Черноморский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский,
  • Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
  • Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта),
  • Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта),
  • Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта),
  • Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта),
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
  • Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
  • ул. Февральская,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский,
  • ул. Флотская,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Флотский,
  • Балтская дорога,
  • пер.2-й й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Балтский,
  • переулок Асеева,
  • переулок Баркасный,
  • переулок Савранский ( Большевицкий),
  • Бориса Кифоренко,
  • переулок. Игоря Киселева,
  • переулок Кавказский,
  • переулок Навигационный,
  • переулок Неплия,
  • переулок Олега Андрийца,
  • переулок Олега Стороженко,
  • переулок Александра Пресича,
  • Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Ак.Королева, 45/корп.1, 47/корп.1, 51/корп.1, 53/корп.1,
  • Чикаленко (Ак. Вильямса), 58/корп.1, 60/корп.1,2.

 

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