Часть Пересыпского района Одессы 22 февраля останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть Пересыпского района Одессы 22 февраля временно останется без воды.
22 февраля 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Генерала Бочарова, 6-28, 49а;
- пр. Добровольского, 149/3-149/4;
- ул. Махачкалинская, 17, 18;
- ул. Жолио Кюри, 32-36;
- с. Иличанка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).