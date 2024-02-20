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Часть Пересыпского района Одессы 22 февраля останется без воды

Часть Пересыпского района Одессы 22 февраля останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть Пересыпского района Одессы 22 февраля временно останется без воды.

22 февраля 2024 года с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Генерала Бочарова, 6-28, 49а;
  • пр. Добровольского, 149/3-149/4;
  • ул. Махачкалинская, 17, 18;
  • ул. Жолио Кюри, 32-36;
  • с. Иличанка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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