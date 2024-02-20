Часть Пересыпского района Одессы 22 февраля останется без воды

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В Одессе организовали подвоз воды в Киевском и Хаджибейском районах: адреса В связи с аварийной ситуацией на ВНС «Южная» и ремонтом кабеля электропитания станции в части города временно отсутствует водоснабжение. В двух районах города организован подвоз воды. ПОДРОБНЕЕ