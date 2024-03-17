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Частина Одеси залишиться без світла: кому не пощастить 17 березня

Частина Одеси залишиться без світла: кому не пощастить 17 березня

Сьогодні, у неділю, 17 березня 2024 року, через планові ремонтні роботи кілька одеських вулиць до вечора залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Зокрема, світла не буде за такими адресами:

Центральна РЕМ:

  • вул. Армійська, 13-17;
  • вул. Святослава Ріхтера, 132-148;
  • вул. Маршала Говорова, 5а, б;
  • пров. Ботанічний, 6.

За даними енергетиків, роботи продовжаться до 19:00.

Нагадаємо, ввечері суботи, 16 березня, без світла залишилася частина Таїрова. Причиною назвали аварійне вимкнення мережі.

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