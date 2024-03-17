Частина Одеси залишиться без світла: кому не пощастить 17 березня

Сьогодні, у неділю, 17 березня 2024 року, через планові ремонтні роботи кілька одеських вулиць до вечора залишаться без електропостачання.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Зокрема, світла не буде за такими адресами:
Центральна РЕМ:
- вул. Армійська, 13-17;
- вул. Святослава Ріхтера, 132-148;
- вул. Маршала Говорова, 5а, б;
- пров. Ботанічний, 6.
За даними енергетиків, роботи продовжаться до 19:00.
Нагадаємо, ввечері суботи, 16 березня, без світла залишилася частина Таїрова. Причиною назвали аварійне вимкнення мережі.