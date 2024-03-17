Часть Одессы останется без света: кому не повезет 17 марта

Сегодня, в воскресенье, 17 марта 2024 года, из-за плановых ремонтных работ несколько одесских улиц до вечера останутся без электроснабжения.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
В частности, света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС:
- ул. Армейская, 13-17;
- ул. Святослава Рихтера, 132-148;
- ул. Маршала Говорова, 5а, б;
- пер. Ботанический, 6.
По данным энергетиков, работы продлятся до 19:00.
Напомним, вечером субботы, 16 марта, без света осталась часть Таирова. Причиной назвали аварийное отключение сети.