Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы останется без света: кому не повезет 17 марта

Часть Одессы останется без света: кому не повезет 17 марта

Сегодня, в воскресенье, 17 марта 2024 года, из-за плановых ремонтных работ несколько одесских улиц до вечера останутся без электроснабжения.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

В частности, света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС:

  • ул. Армейская, 13-17;
  • ул. Святослава Рихтера, 132-148;
  • ул. Маршала Говорова, 5а, б;
  • пер. Ботанический, 6.

По данным энергетиков, работы продлятся до 19:00.

Напомним, вечером субботы, 16 марта, без света осталась часть Таирова. Причиной назвали аварийное отключение сети.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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