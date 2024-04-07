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Частина Одеси залишиться без світла 7 квітня – адреса

Частина Одеси залишиться без світла 7 квітня – адреса

Сьогодні, в неділю, 7 квітня 2024 року, частина Одеси знову знеструмлена через ремонтні роботи, що проводяться енергетиками ДТЕК.

За повідомленням мерії міста, без світла до вечора сьогодні залишиться низка вулиць у віданні Південного РЕМ, зокрема такі адреси:

  • Золотий Берег, 1-37;
  • Фонтанська дорога, 114, 118, 165, 173;
  • пров. Амбулаторний, 2-13, 17;
  • пров. Білякова, 1-4;
  • пров. Всеволода Змієнка, 1-7;
  • пров. Вузький, 1-14;
  • Дача Ковалевського, 1, 1А, 2, 3, 7, 8А, 142;
  • пров. Леванєвського, 1-11;
  • Рибальська Балка, 3;
  • пров. Байдукова, 1-3, 5, 7;
  • пров. Фестивальний, 1-4;
  • вул. Семена Яхненка, 1, 2/3-18.

Роботи заплановані до 17:00.

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