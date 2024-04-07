Часть Одессы останется без света 7 апреля – адреса

Сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, часть Одессы снова обесточена из-за ремонтных работ, проводимых энергетиками ДТЭК.
По сообщению мэрии города, без света до вечера сегодня останутся ряд улиц в ведении Южного РЭС, в частности, такие адреса:
- Золотой Берег, 1-37;
- Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173;
- пер. Амбулаторный, 2-13, 17;
- пер. Белякова, 1-4;
- пер. Всеволода Змиенко, 1-7;
- пер. Узкий, 1-14;
- Дача Ковалевского, 1, 1А, 2, 3, 7, 8А, 142;
- пер. Леваневского, 1-11;
- Рыболовная Балка, 3;
- пер. Байдукова, 1-3, 5, 7;
- пер. Фестивальный, 1-4;
- ул. Семена Яхненко, 1, 2/3-18.
Работы запланированы до 17:00.
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