Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы останется без света 7 апреля – адреса

Часть Одессы останется без света 7 апреля – адреса

Сегодня, в воскресенье, 7 апреля 2024 года, часть Одессы снова обесточена из-за ремонтных работ, проводимых энергетиками ДТЭК.

По сообщению мэрии города, без света до вечера сегодня останутся ряд улиц в ведении Южного РЭС, в частности, такие адреса:

  • Золотой Берег, 1-37;
  • Фонтанская дорога, 114, 118, 165, 173;
  • пер. Амбулаторный, 2-13, 17;
  • пер. Белякова, 1-4;
  • пер. Всеволода Змиенко, 1-7;
  • пер. Узкий, 1-14;
  • Дача Ковалевского, 1, 1А, 2, 3, 7, 8А, 142;
  • пер. Леваневского, 1-11;
  • Рыболовная Балка, 3;
  • пер. Байдукова, 1-3, 5, 7;
  • пер. Фестивальный, 1-4;
  • ул. Семена Яхненко, 1, 2/3-18.

Работы запланированы до 17:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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