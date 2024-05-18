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Частина Одеси залишилася без світла 18 травня: адреса

Частина Одеси залишилася без світла 18 травня: адреса

Сьогодні, у суботу, 18 травня 2024 року, через ремонтні роботи на міських електромережах без світла до вечора залишилася частина Приморського району.

Як повідомили у мерії міста, світла сьогодні не буде за такими адресами:

  • вул. Пастера, 8, 10, 12;
  • вул. Княжа, 6;
  • вул. Новосільського, 9, 20, 22;
  • вул. Сєченова, 3, 7, 9.

Роботи триватимуть до 19:00 годин.

За даними ДПЕК «Одеські електромережі», на сьогоднішній день компанія Укренерго не доводить ліміти споживання електроенергії для Одеської області. У зв’язку з цим обмежень не прогнозується, відповідно, графіки стабілізаційних відключень у цей день застосовуватися не будуть.

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