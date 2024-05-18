Частина Одеси залишилася без світла 18 травня: адреса

Сьогодні, у суботу, 18 травня 2024 року, через ремонтні роботи на міських електромережах без світла до вечора залишилася частина Приморського району.
Як повідомили у мерії міста, світла сьогодні не буде за такими адресами:
- вул. Пастера, 8, 10, 12;
- вул. Княжа, 6;
- вул. Новосільського, 9, 20, 22;
- вул. Сєченова, 3, 7, 9.
Роботи триватимуть до 19:00 годин.
За даними ДПЕК «Одеські електромережі», на сьогоднішній день компанія Укренерго не доводить ліміти споживання електроенергії для Одеської області. У зв’язку з цим обмежень не прогнозується, відповідно, графіки стабілізаційних відключень у цей день застосовуватися не будуть.