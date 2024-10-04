Частина Одеси в п’ятницю залишилася без світла: адреси відключень

У п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Дніпровська, 1 – 40,
- вул. Донецька, 1 – 4,
- вул. Керченська, 8 – 34,
- вул. Лесі Українки, 1 – 86а,
- вул. Котлєєвська (вул. Ломоносова), 13 – 18,
- вул. Маріупольська (вул. Ростовська), 1 – 19А,
- Князя Володимира Великого проспект (просп. Добровольського), 1А – 59,
- 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 59-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві,
- вул. Пісочна, 1 – 172,
- вул. Соляна, 1 – 85,
- пров. Пісочний, 1- 4,
- вул. Луцька, 25а – 135,
- вул. Вишнева, 1 – 43А,
- пров. Вишневий, 2а – 14а,
- вул. Курська, 1– 95,
- вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10,
- вул. Адама Міцкевича, 1 – 35,
- вул. Дем’янова, 1 – 13А,
- вул. Яблучна, 1 – 4,
- вул. Ракетна, 1 – 18,
- вул. Балтська дорога, 28,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
- пров. пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- вул. Жоліо Кюрі, 1-26,
- вул. Локомотивна, 1-27,
- вул. Жевахова, 3А – 61А,
- вул. Жевахова гора, 22-81,
- вул. Ринкова, 7,
- вул. 2-а Пересипська, 33-34,
- вул. 3-я Пересипська, 19-27,
- вул. 7-а Пересипська, 8-50А,
- вул. 9-а Пересипська, 7-А,
- вул. Каришковського, 2 – 60,
- вул. Рельєфна, 1 – 35, ,
- вул. Роздольна, 1-74,
- вул. Центральна,
- пров. 1-й Чорноморський, 5 – 44А,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- вул. Степова, 1-14,
- вул. Перемоги, 1-87,
- вул. Сімферопольська, 1-24,
- вул. Кінноармійська, 2-57,
- вул. Мелітопольська, 1-58А,
- вул. Серогодського, 1-73,
- вул. Шептицького, 3-93,
- Капітана Кузнєцова, 71а-90.
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Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- вул. Абрикосова, 4-105,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
- вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- вул. Рівності, 84-195,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- дорога Фонтанська, 74 – 76/99, 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6 – 8/корп.3,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського (вул. Тімірязєва), 34,
- вул. Костанді, 3-8/9, вул. Кришталева, 1,
- пров. Літній, 1/корп.5 – 5/корп.20,
- вул. Героїв Крут, 35-47,
- вул. Аркадійська алея, 1/корп.3 – 26,
- вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
- вул. Кільцева, 1-12,
- вул. Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
- вул. Балтиморська (Посмітного), 9 – 17,
- пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський), 1б, 2, 7,
- пров. Аркадіївський, 1-24А, пров. Картацці (Каманіна), 7,
- пров. Колективний, 1-16,
- пров. Мореплавний, 22/22а,
- пров. Морехідний, 6-15а,
- пров. Морський, 1-43,
- пров. Університетський, 2-7.
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00:
- вул. Івана Луценка (Віце-адмірала Жукова), 38, 47/1, 56,
- вул. Мала Арнаутська, 90 – 113,
- вул. Ковальська, 59,
- вул. Преображенська, 35 – 82,
- вул. Єврейська, 50-58,
- вул. Троїцька, 49/51 – 60,
- вул. Велика Арнаутська, 80 – 111,
- пров. Успенський, 14, 23,
- пров. Нечипоренко, 4 – 14,
- вул. Святослава Караванського (Жуковського), 39,
- вул. Базарна, 92 – 100,
- вул. Новосельського, 106 – 110,
- пров. Успенський, 3/5, 4, 9.
Роботи до 19.00:
- вул. Новосельського, 15,
- вул. Манежна, 2, вул. Ольгієвська, 2 – 37,
- пров. Митракова, 1 – 13,
- узвіз Ольгіївський, 2 – 10,
- вул. Старопортофранківська, 12 – 41,
- вул. Ніжинська, 12,
- вул. Новосельського, 19А-44,
- вул. Мечникова, 22 – 30,
- вул. Балківська, 14А – 36/корп.8,
- пров. 2-й Західний, 2, 226,
- пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255/гар,
- пров. 4-й Західний, 11, 13, 15.