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Частина Одеси в п’ятницю залишилася без світла: адреси відключень

Частина Одеси в п’ятницю залишилася без світла: адреси відключень

У п’ятницю, 4 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • вул. Дніпровська, 1 – 40,
  • вул. Донецька, 1 – 4,
  • вул. Керченська, 8 – 34,
  • вул. Лесі Українки, 1 – 86а,
  • вул. Котлєєвська (вул. Ломоносова), 13 – 18,
  • вул. Маріупольська (вул. Ростовська), 1 – 19А,
  • Князя Володимира Великого проспект (просп. Добровольського), 1А – 59,
  • 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 59-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а лінія на житловому масиві,
  • вул. Пісочна, 1 – 172,
  • вул. Соляна, 1 – 85,
  • пров. Пісочний, 1- 4,
  • вул. Луцька, 25а – 135,
  • вул. Вишнева, 1 – 43А,
  • пров. Вишневий, 2а – 14а,
  • вул. Курська, 1– 95,
  • вул. Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 – 103,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3 – 10,
  • вул. Адама Міцкевича, 1 – 35,
  • вул. Дем’янова, 1 – 13А,
  • вул. Яблучна, 1 – 4,
  • вул. Ракетна, 1 – 18,
  • вул. Балтська дорога, 28,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2 – 14,
  • пров. пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1 – 47,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • вул. Жоліо Кюрі, 1-26,
  • вул. Локомотивна, 1-27,
  • вул. Жевахова, 3А – 61А,
  • вул. Жевахова гора, 22-81,
  • вул. Ринкова, 7,
  • вул. 2-а Пересипська, 33-34,
  • вул. 3-я Пересипська, 19-27,
  • вул. 7-а Пересипська, 8-50А,
  • вул. 9-а Пересипська, 7-А,
  • вул. Каришковського, 2 – 60,
  • вул. Рельєфна, 1 – 35, ,
  • вул. Роздольна, 1-74,
  • вул. Центральна,
  • пров. 1-й Чорноморський, 5 – 44А,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • вул. Степова, 1-14,
  • вул. Перемоги, 1-87,
  • вул. Сімферопольська, 1-24,
  • вул. Кінноармійська, 2-57,
  • вул. Мелітопольська, 1-58А,
  • вул. Серогодського, 1-73,
  • вул. Шептицького, 3-93,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-90.

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Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • вул. Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • вул. Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • вул. Рівності, 84-195,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • дорога Фонтанська, 74 – 76/99, 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6 – 8/корп.3,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського  (вул. Тімірязєва), 34,
  • вул. Костанді, 3-8/9, вул. Кришталева, 1,
  • пров. Літній, 1/корп.5 – 5/корп.20,
  • вул. Героїв Крут, 35-47,
  • вул. Аркадійська алея, 1/корп.3  – 26,
  • вул. Валерія Самофалова (Каманіна), 3-22,
  • вул. Кільцева, 1-12,
  • вул. Січових стрільців (Леваневського), 2/22,
  • вул. Балтиморська (Посмітного), 9 – 17,
  • пров. Глухівський (пров. 2-й Амурський), 1б, 2, 7,
  • пров. Аркадіївський, 1-24А, пров. Картацці (Каманіна), 7,
  • пров. Колективний, 1-16,
  • пров. Мореплавний, 22/22а,
  • пров. Морехідний, 6-15а,
  • пров. Морський, 1-43,
  • пров. Університетський, 2-7.

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • вул. Івана Луценка (Віце-адмірала Жукова), 38, 47/1, 56,
  • вул. Мала Арнаутська, 90 – 113,
  • вул. Ковальська, 59,
  • вул. Преображенська, 35 – 82,
  • вул. Єврейська, 50-58,
  • вул. Троїцька, 49/51 – 60,
  • вул. Велика Арнаутська, 80 – 111,
  • пров. Успенський, 14, 23,
  • пров. Нечипоренко, 4 – 14,
  • вул. Святослава Караванського (Жуковського), 39,
  • вул. Базарна, 92 – 100,
  • вул. Новосельського, 106 – 110,
  • пров. Успенський, 3/5, 4, 9.

Роботи до 19.00:

  • вул. Новосельського, 15,
  • вул. Манежна, 2, вул. Ольгієвська, 2 – 37,
  • пров. Митракова, 1 – 13,
  • узвіз Ольгіївський, 2 – 10,
  • вул. Старопортофранківська, 12 – 41,
  • вул. Ніжинська, 12,
  • вул. Новосельського, 19А-44,
  • вул. Мечникова, 22 – 30,
  • вул. Балківська, 14А – 36/корп.8,
  • пров. 2-й Західний, 2, 226,
  • пров. 3-й Західний, 8, 10, 12, 255/гар,
  • пров. 4-й Західний, 11, 13, 15.
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