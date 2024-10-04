Часть Одессы в пятницу осталась без света: адреса отключений

В пятницу, 4 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Днепровская, 1 — 40,
- ул. Донецкая, 1 — 4,
- ул. Керченская, 8 — 34,
- ул. Леси Украинки, 1 — 86а,
- ул. Котлеевская (ул. Ломоносова), 13 — 18,
- ул. Мариупольская (ул. Ростовская), 1 — 19А,
- Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 1А — 59,
- 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 59-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а линия на жилом массиве,
- ул. Песочная, 1 — 172,
- ул. Соляная, 1 — 85,
- переулок Песочный, 1- 4,
- ул. Луцкая, 25а — 135,
- ул. Вишневая, 1 — 43А,
- переулок Вишневый, 2а — 14а,
- ул. Курская, 1- 95,
- ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
- переулок Савранский (Большевицкий), 3 — 10,
- ул. Адама Мицкевича, 1 — 35,
- ул. Демьянова, 1 — 13А,
- ул. Яблочная, 1 — 4,
- ул. Ракетная, 1 — 18,
- ул. Балтская дорога, 28,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2 — 14,
- пер. пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 6-й Балтский, 1 — 47,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- ул. Жолио Кюри, 1-26,
- ул. Локомотивная, 1-27,
- ул. Жевахова, 3А — 61А,
- ул. Жевахова гора, 22-81,
- ул. Рыночная, 7,
- ул. 2-я Пересыпская, 33-34,
- ул. 3-я Пересыпская, 19-27,
- ул. 7-я Пересыпская, 8-50А,
- ул. 9-я Пересыпская, 7-А,
- ул. Каришковского, 2 — 60,
- ул. Рельефная, 1 — 35, ,
- ул. Раздольная, 1-74,
- ул. Центральная,
- переулок 1-й Черноморский, 5 — 44А,
- переулок 2-й Черноморский, 1-34,
- переулок 3-й Черноморский, 1-34,
- переулок 4-й Черноморский, 1-43,
- переулок 5-й Черноморский, 1-10,
- переулок 6-й Черноморский, 1-10,
- переулок 7-й Черноморский, 1-8,
- переулок 8-й Черноморский, 1-54,
- переулок 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- ул. Степная, 1-14,
- ул. Победы, 1-87,
- ул. Симферопольская, 1-24,
- ул. Конноармейская, 2-57,
- ул. Мелитопольская, 1-58А,
- ул. Серогодского, 1-73,
- ул. Шептицкого, 3-93,
- Капитана Кузнецова, 71а-90.
Вибір редакції: Аварійне відкриття замків і дверей в Одесі: виклик майстра – ваше найкраще рішення
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- ул. Абрикосовая, 4-105,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- ул. Дубовая Роща, 2-57,
- ул. Лигинская (Макаренко), 1-33,
- ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- ул. Равенства, 84-195,
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
- дорога Фонтанская, 74 — 76/99, 106/37, 106/40,
- переулок Янтарный, 6 — 8/корп.3,
- ул. Дачная, 4/2, ул. Рыбальская, 20,
- ул. Айвазовского (ул. Тимирязева), 34,
- ул. Костанди, 3-8/9,
- ул. Хрустальная, 1,
- переулок Летний, 1/корп.5 — 5/корп.20,
- ул. Героев Крут, 35-47,
- ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26,
- ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
- ул. Кольцевая, 1-12,
- ул. Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
- ул. Балтиморская (Посмитного), 9 — 17,
- пер. 2-й Амурский), 1б, 2, 7,
- переулок Аркадиевский, 1-24А,
- переулок Картацци (Каманина), 7,
- переулок Коллективный, 1-16,
- переулок Мореходный, 22/22а,
- переулок Мореходный, 6-15а,
- переулок Морской, 1-43,
- переулок Университетский, 2-7.
Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- Ивана Луценко (Вице-адмирала Жукова), 38, 47/1, 56,
- ул. Малая Арнаутская, 90 — 113,
- ул. Ковальская, 59,
- ул. Преображенская, 35 — 82,
- ул. Еврейская, 50-58,
- ул. Троицкая, 49/51 — 60,
- ул. Большая Арнаутская, 80 — 111,
- переулок Успенский, 14, 23,
- переулок Нечипоренко, 4 — 14,
- ул. Святослава Караванского (Жуковского), 39,
- ул. Базарная, 92 — 100,
- ул. Новосельского, 106 — 110,
- переулок Успенский, 3/5, 4, 9.
Работы до 19.00:
- Новосельского, 15,
- ул. Манежная, 2,
- ул. Ольгиевская, 2 — 37,
- переулок Митракова, 1 — 13,
- спуск Ольгиевский, 2 — 10,
- ул. Старопортофранковская, 12 — 41,
- ул. Нежинская, 12,
- ул. Новосельского, 19А-44,
- ул. Мечникова, 22 — 30,
- ул. Балковская, 14А — 36/корп.8,
- переулок 2-й Западный, 2, 226,
- переулок 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
- переулок 4-й Западный, 11, 13, 15.