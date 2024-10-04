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Часть Одессы в пятницу осталась без света: адреса отключений

Часть Одессы в пятницу осталась без света: адреса отключений

В пятницу, 4 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Днепровская, 1 — 40,
  • ул. Донецкая, 1 — 4,
  • ул. Керченская, 8 — 34,
  • ул. Леси Украинки, 1 — 86а,
  • ул. Котлеевская (ул. Ломоносова), 13 — 18,
  • ул. Мариупольская (ул. Ростовская), 1 — 19А,
  • Князя Владимира Великого проспект (просп. Добровольского), 1А — 59,
  • 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-а, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-а, 59-а, 50-а, 51-а, 52-а, 53-я, 54-а, 55-а линия на жилом массиве,
  • ул. Песочная, 1 — 172,
  • ул. Соляная, 1 — 85,
  • переулок Песочный, 1- 4,
  • ул. Луцкая, 25а — 135,
  • ул. Вишневая, 1 — 43А,
  • переулок Вишневый, 2а — 14а,
  • ул. Курская, 1- 95,
  • ул. Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103,
  • переулок Савранский (Большевицкий), 3 — 10,
  • ул. Адама Мицкевича, 1 — 35,
  • ул. Демьянова, 1 — 13А,
  • ул. Яблочная, 1 — 4,
  • ул. Ракетная, 1 — 18,
  • ул. Балтская дорога, 28,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2 — 14,
  • пер. пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 6-й Балтский, 1 — 47,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • ул. Жолио Кюри, 1-26,
  • ул. Локомотивная, 1-27,
  • ул. Жевахова, 3А — 61А,
  • ул. Жевахова гора, 22-81,
  • ул. Рыночная, 7,
  • ул. 2-я Пересыпская, 33-34,
  • ул. 3-я Пересыпская, 19-27,
  • ул. 7-я Пересыпская, 8-50А,
  • ул. 9-я Пересыпская, 7-А,
  • ул. Каришковского, 2 — 60,
  • ул. Рельефная, 1 — 35, ,
  • ул. Раздольная, 1-74,
  • ул. Центральная,
  • переулок 1-й Черноморский, 5 — 44А,
  • переулок 2-й Черноморский, 1-34,
  • переулок 3-й Черноморский, 1-34,
  • переулок 4-й Черноморский, 1-43,
  • переулок 5-й Черноморский, 1-10,
  • переулок 6-й Черноморский, 1-10,
  • переулок 7-й Черноморский, 1-8,
  • переулок 8-й Черноморский, 1-54,
  • переулок 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • ул. Степная, 1-14,
  • ул. Победы, 1-87,
  • ул. Симферопольская, 1-24,
  • ул. Конноармейская, 2-57,
  • ул. Мелитопольская, 1-58А,
  • ул. Серогодского, 1-73,
  • ул. Шептицкого, 3-93,
  • Капитана Кузнецова, 71а-90.

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Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • ул. Равенства, 84-195,
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • дорога Фонтанская, 74 — 76/99, 106/37, 106/40,
  • переулок Янтарный, 6 — 8/корп.3,
  • ул. Дачная, 4/2, ул. Рыбальская, 20,
  • ул. Айвазовского (ул. Тимирязева), 34,
  • ул. Костанди, 3-8/9,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • переулок Летний, 1/корп.5 — 5/корп.20,
  • ул. Героев Крут, 35-47,
  • ул. Аркадийская аллея, 1/корп.3 — 26,
  • ул. Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
  • ул. Кольцевая, 1-12,
  • ул. Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
  • ул. Балтиморская (Посмитного), 9 — 17,
  • пер. 2-й Амурский), 1б, 2, 7,
  • переулок Аркадиевский, 1-24А,
  • переулок Картацци (Каманина), 7,
  • переулок Коллективный, 1-16,
  • переулок Мореходный, 22/22а,
  • переулок Мореходный, 6-15а,
  • переулок Морской, 1-43,
  • переулок Университетский, 2-7.

Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • Ивана Луценко (Вице-адмирала Жукова), 38, 47/1, 56,
  • ул. Малая Арнаутская, 90 — 113,
  • ул. Ковальская, 59,
  • ул. Преображенская, 35 — 82,
  • ул. Еврейская, 50-58,
  • ул. Троицкая, 49/51 — 60,
  • ул. Большая Арнаутская, 80 — 111,
  • переулок Успенский, 14, 23,
  • переулок Нечипоренко, 4 — 14,
  • ул. Святослава Караванского (Жуковского), 39,
  • ул. Базарная, 92 — 100,
  • ул. Новосельского, 106 — 110,
  • переулок Успенский, 3/5, 4, 9.

Работы до 19.00:

  • Новосельского, 15,
  • ул. Манежная, 2,
  • ул. Ольгиевская, 2 — 37,
  • переулок Митракова, 1 — 13,
  • спуск Ольгиевский, 2 — 10,
  • ул. Старопортофранковская, 12 — 41,
  • ул. Нежинская, 12,
  • ул. Новосельского, 19А-44,
  • ул. Мечникова, 22 — 30,
  • ул. Балковская, 14А — 36/корп.8,
  • переулок 2-й Западный, 2, 226,
  • переулок 3-й Западный, 8, 10, 12, 255/гар,
  • переулок 4-й Западный, 11, 13, 15.

 

 

 

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