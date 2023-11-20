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Частина Одеси та Одеського району 21 листопада залишиться без води

Частина Одеси та Одеського району 21 листопада залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних  робіт на об’єктах водопроводу:

21 листопада 2023 року з 09:30 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам вулиць:

  • Л.Шмідта,
  • Пантелеймонівська,
  • Гімназійна,
  • Італійський б-р,
  • Маріїнська,
  • пров.Орликова,
  • Ямчитського,
  • Штабний пров.

21 листопада 2023 року з 09:30 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам:

  • с.Крижанівка,
  • с.Ліски,
  • с.Фонтанка,
  • ТРЦ «Рів’єра»,
  • с.Вапнярка,
  • с.Н. Дофінівка.

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

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