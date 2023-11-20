Частина Одеси та Одеського району 21 листопада залишиться без води

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об’єктах водопроводу:
21 листопада 2023 року з 09:30 до 21:00 буде припинено подачу води споживачам вулиць:
- Л.Шмідта,
- Пантелеймонівська,
- Гімназійна,
- Італійський б-р,
- Маріїнська,
- пров.Орликова,
- Ямчитського,
- Штабний пров.
21 листопада 2023 року з 09:30 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам:
- с.Крижанівка,
- с.Ліски,
- с.Фонтанка,
- ТРЦ «Рів’єра»,
- с.Вапнярка,
- с.Н. Дофінівка.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)