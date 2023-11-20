Часть Одессы и Одесского района 21 ноября останется без воды

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода:
21 ноября 2023 года с 09:30 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям улиц:
- Л.Шмидта,
- Пантелеймоновская,
- Гимназическая,
- Итальянский б-р,
- Мариинская,
- пер. Орлика,
- Ямчитского,
- Штабный пер.
21 ноября 2023 года с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям:
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- ТРЦ «Ривьера»,
- с. Вапнярка,
- с. Н. Дофиновка.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)