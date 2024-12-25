Часть Одессы на сутки останется без газа: адреса

С 25 по 26 декабря 2024 года, в связи с ремонтными работами на теплотрассе более двух десятков улиц в Одессе останутся без газоснабжения.
Об этом сообщает КП «Теплоснабжение города Одессы».
С 17.00 25 декабря до 17.00 26 декабря будет прекращено теплоснабжение по следующим адресам:
- вул.Пантелеймонівська, 13,17,56,17а,6,15а,8,19;
- ул. Пироговская, 2,6,17,29,27,25(СШ №16),27б;
- ул. Канатная, 95,89,91,83,92;
- площадь Привокзальная, 2;
- переулок Штабной, 4;
- переулок Бориса Айзенберга, 8,6;
- ул. Михаила Емельяновича-Павленко, 8,2,10;
- Б. Арнаутская, 37,13/15,9, 7а,17,19,1,2а, 33,35,3.
- ул. Семинарская, 26,28,18/20,18/20;
- переулок Мукачевский, 4,4а;
- ул. Леонтовича, 11,9/1, 14,12,8,10;
- ул. Отрадная, 10,9;
- ул. Уютная, 12;
- ул. М. Арнаутская, 34,2,51;
- ул. Вадима Корженко, 45;
- переулок 3-й Куликовский, 3,3а,4;
- переулок Джевецкого, 6,9,4;
- переулок Канатный, 3,3а;
- ул. Ришельевская, 73;
- ул. Вячеслава Черновола, 4,5а,7а;
- прощание Старосенная, 33;
- ул. Александра Станкова, 19;
- ул. Ямчитского, 7.
Отметим, ДТЭК «Одесские электросети» уже в третий раз меняет графики отключений света в Одессе и области на 25 декабря. Отключений станет больше.