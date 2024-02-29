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Частина Одеси до вечора залишилася без світла: список адрес

Частина Одеси до вечора залишилася без світла: список адрес

У четвер, 29 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Балківська, 130,
  • Заньковецької, 10-14,
  • сквер Георгія Гамова, 3,15,17,19,
  • Овідіопольська дорога, 3-73,
  • 3-я Овідіопольська дорога, 7.

Роботи до 19.00

  • Канатна,
  • пров. Бісквітний,
  • пров. Слєпньова,
  • Слєпньова,
  • 2-а Станційна,
  • Селекційна,
  • Селекціонерів,
  • Тракторна,
  • 1-а Станційна,
  • 3-я Станційна,
  • М’ясоїдівська,
  • Генерала Ватутіна,
  • Болгарська,
  • пров. 1-й Моторний,
  • пров. 2-й Моторний

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Генерала Бочарова, 44,46,
  • Семена Палія, 120.

Роботи до 19.00

  • Отамана Головатого,102,
  • Чорноморського Козацтва.

Роботи до 20.00

  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • Хуторська,
  • Академіка Панкратової,
  • Хавкіна,
  • пров. Цементний,
  • Котляревського,
  • Кругова,
  • Геологічна,
  • Степова,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Шебелинський,
  • пров. 4-й Деревообробний

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Академіка Корольова, 48.

Роботи до 19.00

  • Олександра Невського, 34-82,
  • Чернігівська, 2,
  • Ільфа і Петрова, 29.
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