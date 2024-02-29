Частина Одеси до вечора залишилася без світла: список адрес

У четвер, 29 лютого 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Балківська, 130,
- Заньковецької, 10-14,
- сквер Георгія Гамова, 3,15,17,19,
- Овідіопольська дорога, 3-73,
- 3-я Овідіопольська дорога, 7.
Роботи до 19.00
- Канатна,
- пров. Бісквітний,
- пров. Слєпньова,
- Слєпньова,
- 2-а Станційна,
- Селекційна,
- Селекціонерів,
- Тракторна,
- 1-а Станційна,
- 3-я Станційна,
- М’ясоїдівська,
- Генерала Ватутіна,
- Болгарська,
- пров. 1-й Моторний,
- пров. 2-й Моторний
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Генерала Бочарова, 44,46,
- Семена Палія, 120.
Роботи до 19.00
- Отамана Головатого,102,
- Чорноморського Козацтва.
Роботи до 20.00
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- Хуторська,
- Академіка Панкратової,
- Хавкіна,
- пров. Цементний,
- Котляревського,
- Кругова,
- Геологічна,
- Степова,
- пров. Хуторський,
- пров. Шебелинський,
- пров. 4-й Деревообробний
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Академіка Корольова, 48.
Роботи до 19.00
- Олександра Невського, 34-82,
- Чернігівська, 2,
- Ільфа і Петрова, 29.