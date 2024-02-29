Часть Одессы до вечера осталась без света: список адресов

В четверг, 29 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Балковская, 130,
- Заньковецкой, 10-14,
- сквер Георгия Гамова, 3,15,17,19,
- Овидиопольская дорога, 3-73,
- 3-я Овидиопольская дорога, 7.
Работы до 19.00
- Канатная,
- переулок Бисквитный,
- переулок Слепнева,
- Слепнева,
- 2-а Станционная,
- Селекционная,
- Селекционеров,
- Тракторный,
- 1-я Станционная,
- 3-я Станционная,
- Мясоедовская,
- Генерала Ватутина,
- Болгарская,
- переулок 1-й Моторный,
- переулок 2-й Моторный
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Генерала Бочарова, 44,46,
- Семена Палия, 120.
Работы до 19.00
- Атамана Головатого, 102,
- Черноморского Казачества.
Работы до 20.00
- переулок Людмилы Гинзбург,
- переулок Оранжерейный,
- Хуторская,
- Академика Панкратовой,
- Хавкина,
- переулок Цементный,
- Котляревского,
- Круговая,
- Геологическая,
- Степной,
- переулок Хуторский,
- переулок Шебелинский,
- переулок 4-й Деревообрабатывающий
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Академика Королева, 48.
Работы до 19.00
- Александра Невского, 34-82,
- Черниговская, 2,
- Ильфа и Петрова, 29.
надо объявлять не после отключения, а до!