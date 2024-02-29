Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы до вечера осталась без света: список адресов

Часть Одессы до вечера осталась без света: список адресов

В четверг, 29 февраля 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Балковская, 130,
  • Заньковецкой, 10-14,
  • сквер Георгия Гамова, 3,15,17,19,
  • Овидиопольская дорога, 3-73,
  • 3-я Овидиопольская дорога, 7.

Работы до 19.00

  • Канатная,
  • переулок Бисквитный,
  • переулок Слепнева,
  • Слепнева,
  • 2-а Станционная,
  • Селекционная,
  • Селекционеров,
  • Тракторный,
  • 1-я Станционная,
  • 3-я Станционная,
  • Мясоедовская,
  • Генерала Ватутина,
  • Болгарская,
  • переулок 1-й Моторный,
  • переулок 2-й Моторный

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • Генерала Бочарова, 44,46,
  • Семена Палия, 120.

Работы до 19.00

  • Атамана Головатого, 102,
  • Черноморского Казачества.

Работы до 20.00

  • переулок Людмилы Гинзбург,
  • переулок Оранжерейный,
  • Хуторская,
  • Академика Панкратовой,
  • Хавкина,
  • переулок Цементный,
  • Котляревского,
  • Круговая,
  • Геологическая,
  • Степной,
  • переулок Хуторский,
  • переулок Шебелинский,
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Академика Королева, 48.

Работы до 19.00

  • Александра Невского, 34-82,
  • Черниговская, 2,
  • Ильфа и Петрова, 29.
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вячкслав
вячкслав
8 часов назад

надо объявлять не после отключения, а до!

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