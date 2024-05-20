Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 20 травня залишилася без світла: адреси планових відключень

Частина Одеси 20 травня залишилася без світла: адреси планових відключень

У понеділок, 20 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00 

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Пр.Шевченко, 8/13, 12-73,
  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • О.Косяченка, 9-54,
  • Св.Ріхтера, 33-109,
  • Т.Тесс, 3-43,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Туристська, 7-15,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Агрономічна, 1-189,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 1-43,
  • Молодіжна, 1-21,
  • Заболотного, 56, 56а.

Нагадаємо, 20 травня в Одесі та Одеській області знову почнуть діяти обмеження споживання електроенергії, введені через складну ситуацію в енергосистемі країни після обстрілів росіянами енергетичних об’єктів.

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