Частина Одеси 20 травня залишилася без світла: адреси планових відключень

У понеділок, 20 травня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість відключень.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Пр.Шевченко, 8/13, 12-73,
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- О.Косяченка, 9-54,
- Св.Ріхтера, 33-109,
- Т.Тесс, 3-43,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-15,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Агрономічна, 1-189,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 1-43,
- Молодіжна, 1-21,
- Заболотного, 56, 56а.
Нагадаємо, 20 травня в Одесі та Одеській області знову почнуть діяти обмеження споживання електроенергії, введені через складну ситуацію в енергосистемі країни після обстрілів росіянами енергетичних об’єктів.