Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 20 мая осталась без света: адреса плановых отключений

Часть Одессы 20 мая осталась без света: адреса плановых отключений

В понедельник, 20 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1й Равенства, 90,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Пр.Шевченко, 8/13, 12-73,
  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • А.Косяченко, 9-54,
  • Св.Рихтера, 33-109,
  • Т.Тесс, 3-43,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Платанова, 1-126,
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Бузковый, 1-6,
  • Апрельская, 20-33,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристская, 7-15,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Клименко, 25, 33в.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Агрономическая, 1-189,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 1-43,
  • Молодежная, 1-21,
  • Заболотного, 56, 56а.

Напомним, 20 мая в Одессе и Одесской области снова начнут действовать ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сложной ситуации в энергосистеме страны после обстрелов россиянами энергетических объектов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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