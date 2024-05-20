Часть Одессы 20 мая осталась без света: адреса плановых отключений

В понедельник, 20 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1й Равенства, 90,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Фонтанская дор., 106/к.37,40,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Пр.Шевченко, 8/13, 12-73,
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- А.Косяченко, 9-54,
- Св.Рихтера, 33-109,
- Т.Тесс, 3-43,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Платанова, 1-126,
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Бузковый, 1-6,
- Апрельская, 20-33,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристская, 7-15,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Клименко, 25, 33в.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Агрономическая, 1-189,
- Петра Болбочана (Мичурина), 1-43,
- Молодежная, 1-21,
- Заболотного, 56, 56а.
Напомним, 20 мая в Одессе и Одесской области снова начнут действовать ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сложной ситуации в энергосистеме страны после обстрелов россиянами энергетических объектов.