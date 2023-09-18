Частина Одеси 18 вересня залишилася без світла: список адрес

Сьогодні, 18 вересня, через планові роботи на електромережах, які проводить ДТЕК, низка вулиць в Одесі залишиться до вечора без світла.

Північний РЕМ

Світла не буде до 18:00

4-й Деревообробний пров.

Світла не буде до 19:00

1-3й Дунаєвський пров.,

Ак.Панкратової,

В.Хавкіна,

Геологічна,

Дунаєвського,

Кінноармійська,

Кругова,

Одеський пров.,

Похила,

Степова,

Хутірська,

Шептицького,

Штильова.

Світла не буде до 19:30

Матроська,

Мічурина,

Теплична.

Центральний РЕМ

Світла не буде до 19:00

Базарна,

Б.Хмельницького,

В.Арнаутська,

Заславського,

Книжковий пров.,

Ковальська,

М.Арнаутська,

Мечникова,

Новощіпний ряд,

Пантелеймонівська,

Преображенська,

С.Ріхтера,

Старопортофранківська,

Троїцька,

Утьосова.

Південний РЕМ

Світла не буде до 17:00

Ак.Вільямса,

І.Петрова,

Левітана,

40 років Перемоги,

Дубова.

Нагадаємо, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.