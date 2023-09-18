Часть Одессы 18 сентября осталась без света: список адресов

Сегодня, 18 сентября, из-за плановых работ на электросетях, проводимых ДТЭК, ряд улиц в Одессе останется до вечера без света.

Северный РЭС

Света не будет до 18:00

4-й Деревообрабатывающий пер.

Света не будет до 19:00

1-3й Дунаевский пер.,

Ак.Панкратовой,

В.Хавкина,

Геологическая,

Дунаевского,

Конноармейская,

Круговая,

Одесский пер.,

Наклонная,

Степная,

Хуторская,

Шептицкого,

Штилева.

Света не будет до 19:30

Матросская,

Мичурина,

Тепличная.

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

Базарная,

Б.Хмельницкого,

В.Арнаутска,

Заславского,

Книжный пер.,

Ковальская,

М.Арнаутская,

Мечникова,

Новощипной ряд,

Пантелеймоновская,

Преображенская,

С.Рихтера,

Старопортофранковская,

Троицкая,

Утесова.

Южный РЭС

Света не будет до 17:00

Ак.Вильямса,

И.Петрова,

Левитана,

40 лет Победы,

Дубова.

Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.