Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 18 сентября осталась без света: список адресов

Часть Одессы 18 сентября осталась без света: список адресов

Сегодня, 18 сентября, из-за плановых работ на электросетях, проводимых ДТЭК, ряд улиц в Одессе останется до вечера без света.

Северный РЭС

Света не будет до 18:00

4-й Деревообрабатывающий пер.

Читайте также: Графики отключений света будут введены только в одном случае: объяснили в Минэнерго

Света не будет до 19:00

  • 1-3й Дунаевский пер.,
  • Ак.Панкратовой,
  • В.Хавкина,
  • Геологическая,
  • Дунаевского,
  • Конноармейская,
  • Круговая,
  • Одесский пер.,
  • Наклонная,
  • Степная,
  • Хуторская,
  • Шептицкого,
  • Штилева. 

Света не будет до 19:30

  • Матросская,
  • Мичурина,
  • Тепличная.

Центральный РЭС

Света не будет до 19:00

  • Базарная,
  • Б.Хмельницкого,
  • В.Арнаутска,
  • Заславского,
  • Книжный пер.,
  • Ковальская,
  • М.Арнаутская,
  • Мечникова,
  • Новощипной ряд,
  • Пантелеймоновская,
  • Преображенская,
  • С.Рихтера,
  • Старопортофранковская,
  • Троицкая,
  • Утесова.

Южный РЭС

  Света не будет до 17:00

  • Ак.Вильямса,
  • И.Петрова,
  • Левитана,
  • 40 лет Победы,
  • Дубова.

Напомним,  в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить