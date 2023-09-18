Часть Одессы 18 сентября осталась без света: список адресов

Сегодня, 18 сентября, из-за плановых работ на электросетях, проводимых ДТЭК, ряд улиц в Одессе останется до вечера без света.
Северный РЭС
Света не будет до 18:00
4-й Деревообрабатывающий пер.
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Света не будет до 19:00
- 1-3й Дунаевский пер.,
- Ак.Панкратовой,
- В.Хавкина,
- Геологическая,
- Дунаевского,
- Конноармейская,
- Круговая,
- Одесский пер.,
- Наклонная,
- Степная,
- Хуторская,
- Шептицкого,
- Штилева.
Света не будет до 19:30
- Матросская,
- Мичурина,
- Тепличная.
Центральный РЭС
Света не будет до 19:00
- Базарная,
- Б.Хмельницкого,
- В.Арнаутска,
- Заславского,
- Книжный пер.,
- Ковальская,
- М.Арнаутская,
- Мечникова,
- Новощипной ряд,
- Пантелеймоновская,
- Преображенская,
- С.Рихтера,
- Старопортофранковская,
- Троицкая,
- Утесова.
Южный РЭС
Света не будет до 17:00
- Ак.Вильямса,
- И.Петрова,
- Левитана,
- 40 лет Победы,
- Дубова.
Напомним, в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.