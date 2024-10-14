Новини Одеси та Одеської області

Частина Одеси 15 жовтня на весь день залишиться без води: список адрес

Частина Одеси 15 жовтня на весь день залишиться без води: список адрес

У вівторок, 15 жовтня відбудеться аварійне відключення води у частині Пересипського району Одеси. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал»

У вівторок, 15 жовтня 2024 року з 08:15 до 23:55 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • Героїв оборони Одеси, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;
  • Академіка Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;
  • Кримська, 37, 62-А, 67, 69, 71.

Телефон для довідок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (цілодобово)
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