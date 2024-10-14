Частина Одеси 15 жовтня на весь день залишиться без води: список адрес

У вівторок, 15 жовтня відбудеться аварійне відключення води у частині Пересипського району Одеси. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал»
У вівторок, 15 жовтня 2024 року з 08:15 до 23:55 буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- Героїв оборони Одеси, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;
- Академіка Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;
- Кримська, 37, 62-А, 67, 69, 71.
Телефон для довідок
- 0-800-307-505
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (цілодобово)