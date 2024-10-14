Часть Одессы 15 октября на весь день останется без воды: список адресов

Во вторник, 15 октября состоится аварийное отключение воды в части Пересыпского района Одессы. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Во вторник, 15 октября 2024 года с 08:15 до 23:55будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Героев обороны Одессы, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;
- Академика Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;
- Крымская, 37, 62-А, 67, 69, 71.
Телефон для справок
- 0-800-307-505
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155 (круглосуточно)