Новости Одессы и Одесской области

Часть Одессы 15 октября на весь день останется без воды: список адресов

Часть Одессы 15 октября на весь день останется без воды: список адресов

Во вторник, 15 октября состоится аварийное отключение воды в части Пересыпского района Одессы. Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Во вторник, 15 октября 2024 года с 08:15 до 23:55будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Героев обороны Одессы, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 92-А, 94, 96, 98;
  • Академика Заболотного, 27, 29, 31, 33/1, 33/2;
  • Крымская, 37, 62-А, 67, 69, 71.

Телефон для справок

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155 (круглосуточно)
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