Частина Одеси 15 лютого залишиться без світла: адреси

У четвер, 15 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Люстдорфська дор., 2Б,4Б,4В,
- Складська, 2, 2/4,
- Гранітна (Чернишевського), 1-16, 20-26,
- Сонячна, 2А, 3/корп.1,
- Тіниста, 3 – 17,
- Армійська, 1, 3, 5,
- Сегедська, 8А,10,12,12А.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.
Роботи до 19.00
- пров. Л. Гінзбург, 5-27, 29 – 43,
- пров. Оранжерейний, 18 – 43,
- Хуторська, 15 – 105,
- Ак. Панкратової, 1 – 61,
- Хавкіна, 1-31, 33 – 51,
- пров. Цементний, 1 – 18,
- Котляревського, 1- 23,
- Кругова, 1- 58,
- Геологічна, 9, 9А, 23А,
- Степова, 1 – 31,
- пров. Хуторський 1 – 29,
- пров. Шебелинський, 13 – 27,
- пров. 4-й Деревообробний, 5
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Костанді, 3 – 8,
- Кришталева, 1,
- Фонтанська дор., 74 – 93,
- пров. Літній, 1 – 13.