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Частина Одеси 15 лютого залишиться без світла: адреси

Частина Одеси 15 лютого залишиться без світла: адреси

У четвер, 15 лютого, ДТЕК “Одеські електромережі” проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Люстдорфська дор., 2Б,4Б,4В,
  • Складська, 2, 2/4,
  • Гранітна (Чернишевського), 1-16, 20-26,
  • Сонячна, 2А, 3/корп.1,
  • Тіниста, 3 – 17,
  • Армійська, 1, 3, 5,
  • Сегедська, 8А,10,12,12А.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Ак. Заболотного, 67, 67/корп.1, 2.

Роботи до 19.00

  • пров. Л. Гінзбург, 5-27, 29 – 43,
  • пров. Оранжерейний, 18 – 43,
  • Хуторська, 15 – 105,
  • Ак. Панкратової, 1 – 61,
  • Хавкіна, 1-31, 33 – 51,
  • пров. Цементний, 1 – 18,
  • Котляревського, 1- 23,
  • Кругова, 1- 58,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Степова, 1 – 31,
  • пров. Хуторський 1 – 29,
  • пров. Шебелинський, 13 – 27,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Костанді, 3 – 8,
  • Кришталева, 1,
  • Фонтанська дор., 74 – 93,
  • пров. Літній, 1 – 13.
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